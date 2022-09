Inzaghi, da Italia-Inghilterra arrivano indicazioni. Specialmente a sinistra

Il 3-5-2 schierato da Roberto Mancini in occasione di Italia-Inghilterra (finita 1-0 per gli azzurri) di UEFA Nations League, può sicuramente fornire utili indicazioni anche a Simone Inzaghi. Specialmente per quanto riguarda la catena di sinistra.

INDICAZIONI – Le partite delle Nazionali possono tornare utili anche alle squadre di club per trarre valutazioni sui propri giocatori impegnati. Potrebbe essere questo il caso di Italia-Inghilterra. Roberto Mancini ha infatti schierato un 3-5-2 come quello di Simone Inzaghi all’Inter. Con un dettaglio in più: ben tre nerazzurri sono scesi in campo. Tra questi Federico Dimarco, che sulla fascia sinistra ha mostrato le sue qualità e il contributo che può fornire proprio in quel ruolo. Un’indicazione da cogliere per il tecnico nerazzurro, che specialmente nella gara contro l’Udinese ha mostrato parecchia confusione nelle scelte difensive. Ma anche sulla fascia sinistra, dove molti giocatori si sono alternati in questo inizio di stagione. Inzaghi avrà sicuramente studiato la gara di ieri, con un occhio attento ai suoi giocatori impegnati. Chissà che sia stata tratta anche qualche valutazione in merito.