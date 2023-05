Inzaghi-Inter forza quattro! Con il sogno ‘manita’

Simone Inzaghi e l’Inter nelle ultime due stagioni hanno formato un ottimo binomio (vedi editoriale). Per il tecnico nerazzurro, dall’inizio della sua avventura a Milano, la Coppa Italia conquistata ieri contro la Fiorentina vale il quarto trofeo. Con il sogno di arrivare a cinque il 10 giugno.

FORZA QUATTRO – Dal suo arrivo sulla panchina dell’Inter, Simone Inzaghi è riuscito a conquistare ben quattro trofei. Un risultato che non era riuscito a nessuno nel post Mourinho, anche se è necessario sottolineare la conquista dello scudetto da parte di Antonio Conte. Che è forse ciò che manca un po’ all’attuale tecnico nerazzurro, la cui sconfitta dello scorso anno è ancora utilizzata dai suoi detrattori. Quello che conta, però, è che Inzaghi fin qui ha messo in bacheca due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia (compresa quella di ieri), E nel farlo si è anche sbarazzato delle due rivali storiche Milan e Juventus, oltre alla Fiorentina.

SOGNO MANITA – Guardando al futuro prossimo non si può non segnalare come il vero grande sogno sia quello che Inzaghi e l’Inter avranno la possibilità di realizzare il 10 giugno a Istanbul. Quella Champions League che potrebbe significare il quinto trofeo in due anni per il tecnico. E che trofeo. Un’utopia fino a pochi mesi fa, trasformatasi in un sogno e ora a un passo dall’essere realtà. Un passo però molto difficile, con un ostacolo, anzi, una montagna da superare. Vada come vada, Simone Inzaghi ha ridato alla squadra e ai tifosi la gioia di poter giocare (e conquistare…) i trofei. Portando avanti il lavoro di un Antonio Conte che aveva già ottenuto una finale di Europa League e uno scudetto.