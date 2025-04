Inzaghi, l’Inter a Parma per esaudire il suo desiderio di compleanno!

Simone Inzaghi compie gli anni proprio nel giorno di Parma-Inter. I suoi uomini, che al Tardini dovranno fare a meno di lui, hanno la possibilità di esaudire il suo desiderio di compleanno.

A RIPOSO – Allo Stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma quest’oggi mancheranno le sgambettate a bordo campo di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino, proprio nel giorno del suo compleanno, dovrà scontare la squalifica di una giornata rimediata nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese. L’Inter, così, dovrà essere guidata dal secondo Massimiliano Farris, che prenderà il suo posto sulla panchina nerazzurra. Pur non presenziando concretamente nell’area tecnica, non mancheranno le indicazioni e la determinazione di Inzaghi, che spera di uscire dalla trasferta emiliana con un regalo di compleanno speciale.

Inzaghi spegne le candeline: solo l’Inter può realizzare il suo desiderio!

DESIDERIO – Dopo aver spento le candeline, quarantanove per la precisione, sulla sua torta di compleanno, Inzaghi esprime un desiderio. Nel giorno di Parma-Inter, la massima aspirazione per l’allenatore piacentino non può che essere quella di conquistare altri tre punti per proseguire la rincorsa al titolo. Il mister dovrà rimandare i festeggiamenti a stasera, sperando di poter celebrare, oltre che il suo compleanno, anche un successo dei suoi uomini. I nerazzurri, che in tante occasioni hanno dimostrato gratitudine e grande attaccamento al loro condottiero, faranno il possibile per regalare a Inzaghi un’altra vittoria. Vittoria che, in vista della sfida di Champions League del prossimo martedì, risulterebbe certamente vantaggiosa per il morale di tutta la squadra.