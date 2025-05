Inzaghi-Inter, tra futuro in dubbio e ‘ipotesi Allegri’! La situazione

Simone Inzaghi e l’Inter hanno rinviato al termine della stagione i discorsi relativi al futuro. Nel frattempo, i nerazzurri tengono viva la pista legata a Max Allegri. La situazione.

IL PUNTO – Simone Inzaghi è indubbiamente la figura del “mondo Inter” di cui si discute maggiormente in questa fase. Con un finale di Serie A e un ultimo atto di Champions League da disputare, tutti i discorsi relativi alla prosecuzione dell’avventura del piacentino a Milano sono rinviati al mese di giugno. Nel frattempo, però, si susseguono le voci riguardo l’eventualità di una separazione in estate. Con una destinazione che potrebbe essere mediorientale, dove il piacentino andrebbe a guadagnare cifre astronomiche, ma anche europea.

Inzaghi e l’Inter devono decidere il futuro: la certezza e il possibile scenario

ELEMENTO INDUBBIO – Una base su cui impostare i discorsi è assodata, ossia la volontà delle parti di discutere nel pieno rispetto reciproco per far valere le proprie rispettive posizioni. Nel caso di Inzaghi, ciò significa chiedere degli investimenti tangibili per poter ulteriormente rinforzare la squadra in vista del perseguimento degli obiettivi stagionali. Dotando la rosa degli innesti da lui richiesti, il piacentino ritiene di poter annullare le mancanze osservate in quest’annata per poter rendere la sua Inter ancora più efficace e vincente.

POSSIBILI ESITI – Partendo da quest’elemento di certezza, si possono prendere poi in esame gli scenari potenzialmente emergenti dall’incontro decisivo tra le parti. Laddove Inzaghi dovesse ritenere conclusa la sua esperienza all’Inter, la dirigenza nerazzurra non potrebbe far altro che prenderne nota e guardare a validi sostituti. In questo scenario, il nome di Massimiliano Allegri resta più che mai concreto, stante la considerazione di cui gode presso il Presidente meneghino Giuseppe Marotta. Sul tecnico toscano vi sono il Milan e il Napoli, ma l’ipotesi nerazzurra è da tenere seriamente in conto. Con delle novità significative che potrebbero giungere a stretto giro di posta.