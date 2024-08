Inzaghi al quarto anno insegue nuovi record con l’Inter

Simone Inzaghi si appresta a iniziare la quarta stagione sulla panchina dell’Inter da Campione d’Italia in carica. E dopo lo Scudetto insegue nuovi record coi nerazzurri.

PASSO IN AVANTI – Con lo Scudetto conquistato il 22 aprile 2024, Simone Inzaghi ha riscritto il proprio status da allenatore. Perché nonostante i numerosi trofei già vinti con Lazio e Inter, mancava sempre quello più importante. Tanto che questo portava a sottovalutare il peso che il tecnico piacentino ha già conquistato nella storia nerazzurra. Snocciolando un po’ di numeri, già oggi Inzaghi è il quinto allenatore per panchine totali nella storia dell’Inter (158). Ma soprattutto è già il secondo più vincente di sempre, con 6 trofei totali conquistati in appena tre stagioni. E il podio è molto più vicino di quanto si pensi. Ma andiamo per gradi.

CONTINUARE A CRESCERE – Solo quattro allenatori hanno allenato l’Inter per più partite rispetto a Inzaghi. Parliamo di Eugenio Bersellini (209), Giovanni Trapattoni (233), Roberto Mancini (303) ed Helenio Herrera (336). E già nella stagione 2024/25, che inizierà sabato contro il Genoa, il tecnico Campione d’Italia ha la possibilità di diventare il quarto assoluto, superando Bersellini. Per riuscirci, Inzaghi dovrà aggiungere alle panchine in campionato (38) quelle in Supercoppa Italiana (due arrivando in finale), in Coppa Italia (arrivando in semifinale) e in Champions League (superando almeno gli ottavi di finale). Con questo conteggio accumulerebbe 52 panchine, portando il totale a 210. Ma le presenze hanno un significato meramente statistico. Inzaghi dovrà essere bravo a non arrestare la sua striscia di vittorie, in diversi sensi.

VINCERE AIUTA A VINCERE – All’alba della Serie A 2024/25, Inzaghi è il quarto allenatore della storia dell’Inter per partite vinte in campionato. Sono precisamente 77 su 114 totali. Ciò significa che bastano 11 vittorie per superare Trapattoni (87) e diventare il terzo assoluto. Vincendone 23 arriverebbe alla cifra tonda delle 100 vittorie in Serie A con l’Inter, dietro solo a Mancini (126) e Herrera (159). Obiettivo più che alla portata per l’allenatore con la miglior percentuale di vittorie nella storia nerazzurra (Inzaghi ha vinto il 65,8% delle partite allenate con l’Inter). E tutto questo potrebbe facilitare la vittoria di altri trofei, il vero obiettivo primario del tecnico e della squadra. Gli allenatori con più trofei nella storia dell’Inter sono sempre Mancini ed Herrera, con 7 a testa. Ossia solo uno in più di Simone Inzaghi, che viaggia a una media di 2 trofei a stagione. E non ha certo intenzione di fermarsi.