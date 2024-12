Inzaghi «innamorato» della sua Inter: la replica a Conte è emblematica!

Antonio Conte prova a mettere pressione alla sua ex Inter ma Simone Inzaghi risponde con eleganza. Al termine del match contro il Parma arriva una vera e propria lezione di calcio e famiglia da parte del tecnico nerazzurro.

BOTTA E RISPOSTA – Mentre Antonio Conte continua a “solleticare” l’Inter con frecciatine neanche troppo velate, Simone Inzaghi risponde sul campo – ma anche fuori – dimostrando sempre classe e concretezza. L’attuale allenatore del Napoli, che aspetta di vedere all’opera la sua squadra nel posticipo di lunedì della quattordicesima giornata, nel corso della settimana, come suo solito, ha riscaldato l’ambiente.

LA TATTICA – L’ex Inter sembra ostinato a non riconoscere il ruolo di favorita della sua attuale squadra che, capolista in campionato, gode del beneficio di non disputare alcuna competizione all’infuori della Serie A. Considerando, ora, anche la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Per Conte, dunque, l’Inter resta la pretendente numero uno per lo scudetto e non perde mai l’occasione di farlo sapere ai giornalisti. Una tattica ormai nota e palese quella dell’allenatore del Napoli, che in questo modo spera di riuscire a spostare il focus sulla squadra di Inzaghi, caricandola ulteriormente di pressione.

LA FRECCIATINA – Ingigantire le qualità – ma soprattutto le quantità – dell’Inter è l’ultima trovata di Antonio Conte. In una delle ultime interviste rilasciate, infatti, l’allenatore del Napoli ha evidenziato la profondità della rosa nerazzurra, definendola addirittura «due squadre e mezzo». Un fondo di verità probabilmente c’è, ma non bisogna dimenticare anche il gran numero di impegni con i quali mister Inzaghi deve fare i conti, oltre agli sfortunati imprevisti degli infortuni.

LA RISPOSTA – Pur non essendo particolarmente propenso a rispondere a critiche e alle stoccate dei colleghi, Inzaghi, sollecitato dai giornalisti ha voluto replicare nel suo stile a Conte. L’allenatore dell’Inter lo ha fatto nella conferenza stampa al termine della sfida contro il Parma, quando ha detto: «Quante squadre ha l’Inter? Io ho venticinque giocatori, compresi i portieri, di cui sono innamorato e non li cambierei con gli altri di nessuna squadra. In questi tre anni e mezzo mi hanno dato tutto e stanno continuando a darmi tutto. Ieri c’è stato il sorteggio del Mondiale per club, pensare al percorso che abbiamo fatto fino mi fa essere molto orgoglioso».

EMBLEMATICO – Una risposta signorile quella di Inzaghi, che più che citare il collega Conte ha chiamato ancora una volta in causa i suoi ragazzi. L’allenatore nerazzurro dimostra, come suo solito, grande attaccamento e riconoscimento nei confronti degli uomini che lo accompagnano con rispetto e dedizione da più di tre anni. Quell’amore espresso da Inzaghi in poche e semplici parole in risposta a Conte risulta emblematico se confrontato col comportamento proprio dell’ex allenatore nerazzurro. Proprio l’attuale tecnico del Napoli, infatti, senza troppi convenevoli aveva lasciato spazio al piacentino sulla panchina dell’Inter perché non abbastanza convinto degli uomini e del progetto interista al termine della stagione 2020/2021.