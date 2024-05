Inzaghi, primo incontro con Oaktree! Non sarà l’unico: il programma

Terminata la stagione calcistica per l’Inter, Simone Inzaghi è pronto a conoscere i dirigenti di Oaktree, nuovo proprietario del club con l’uscita di Suning. Quello di domani non sarà l’unico incontro in programma nei prossimi giorni.

PRIMO APPROCCIO – Domani sarà un giorno cruciale per l’Inter Campione d’Italia, con l’atteso arrivo dei nuovi dirigenti del fondo di investimento Oaktree Capital. Il fondo, recente acquirente della società nerazzurra, si prepara a fare il primo passo importante nella gestione del club incontrando l’allenatore Simone Inzaghi. Questo incontro segna l’inizio di una nuova era per l’Inter, reduce dal pareggio 2-2 contro il Verona nell’ultima giornata di campionato. L’incontro con Simone Inzaghi, previsto per domani, sarà il primo contatto ufficiale tra il tecnico e i nuovi proprietari. Oaktree Capital ha espresso la volontà di dare continuità al progetto vincente del club nerazzurro. Inzaghi, che ha condotto l’Inter alla conquista del titolo con un’ottima stagione, avrà l’opportunità di esporre le sue idee e i suoi piani per il futuro della squadra.

Inzaghi e dirigenza, non l’unico incontro! Oltre domani

ALTRI APPUNTAMENTI – Quello di domani, però, non sarà l’unica occasione per Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni, infatti, sono previsti nuovi appuntamenti in particolare con l’area tecnica. Questi incontri si concentreranno principalmente sulle strategie di calciomercato e sui rinnovi contrattuali dei giocatori chiave. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere alto il livello competitivo, il fondo intende muoversi con decisione sul mercato. Il pareggio contro il Verona, che ha concluso una stagione trionfale, è stato l’ultimo atto della precedente gestione. Ora, con l’arrivo di Oaktree, l’Inter si appresta a voltare pagina e ad affrontare nuove sfide con rinnovato entusiasmo e determinazione. I tifosi nerazzurri guardano al futuro con speranza, confidando che la nuova proprietà saprà rispettare la gloriosa storia del club e portare nuovi successi.