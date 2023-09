Inzaghi inamovibile? Vicino il periodo di test per le ‘nuove Inter’

Simone Inzaghi sta schierando la stessa formazione dell’Inter da inizio stagione. In attesa del periodo ideale per testare i nuovi innesti.

SQUADRA CHE VINCE – Tre partite stagionali, tre vittorie, altrettanti clean sheet e una sola formazione. Questa è l’Inter 2023/24 di Simone Inzaghi. Che ai grandi cambiamenti portati dall’estate risponde con le certezze ereditate dalla scorsa stagione. Schierando dal 1′ nove giocatori già presenti in rosa, e solo due nuovi innesti. Ossia Yann Sommer tra i pali (ancora imbattuto) e Marcus Thuram affianco a Lautaro Martinez, colmando il vuoto lasciato da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Riservando solo pochi minuti nel finale agli altri nuovi giocatori in rosa. Sintomo di ortodossia da parte di Inzaghi, o lungimiranza per non bruciare le tappe? La risposta è piuttosto semplice.

VOLTI NUOVI – Tolti i già citati Sommer e Thuram, sempre titolari fin qui, gli altri nuovi giocatori dell’Inter hanno un’ora di gioco (o meno) all’attivo. A partire da Juan Cuadrado e Carlos Augusto (62 minuti a testa), passando per Davide Frattesi e Marko Arnautovic (60′ e 56′) e finendo con Yann Bisseck (7′ alla prima con il Monza). Finora Inzaghi li ha schierati solo a gara in corso, tendenzialmente a risultato già archiviato, per far assaggiare loro i colori nerazzurri, e il prato di San Siro. Ma visti i nomi menzionati, a cui bisogna aggiungere anche Benjamin Pavard e Alexis Sanchez, non si può parlare di vere e proprie seconde linee. Bensì di titolari di riserva, che potranno raccogliere molti minuti, anche a partire dal calcio d’inizio. La domanda è quindi solo una: quando?

TEMPO AL TEMPO – Difficilmente avverrà nel prossimo impegno di campionato, il derby col Milan del prossimo 16 settembre. E tantomeno all’esordio in Champions League, il 20 settembre in casa della Real Sociedad. Si tratta di due impegni troppo importanti per smuovere Inzaghi dall’undici titolare già collaudato. Sarà quindi più probabile vedere diverse rotazioni in atto nella settimana successiva, in cui l’Inter affronterà tre impegni in sette giorni. Dalla trasferta con l’Empoli (nel weekend del 24 settembre) a quella in casa della Salernitana (1 ottobre), inframmezzate dal turno infrasettimanale casalingo contro il Sassuolo (il 27 settembre). In attesa che date e orari vengano confermati, quella settimana di impegni ravvicinati richiederà per forza di cose a Inzaghi di ruotare i suoi giocatori. E sarà un periodo di test ideale per offrire diverse chance dal primo minuto anche ai nuovi acquisti. In primis a due di loro nello specifico.

FUTURO DA DISEGNARE – Tra i nuovi innesti dell’Inter, ne troviamo uno che punta a diventare titolare nel più breve tempo possibile. Parliamo ovviamente di Pavard, chiamato a sostituire Milan Skriniar e far rifiatare l’irreprensibile Matteo Darmian. Il nuovo numero 28 scalpita per prendere il suo posto nel centro-destra della difesa nerazzurra. E non potrebbe aspettarsi altro, essendo anche l’acquisto più costoso della Serie A 2023/24. L’altro è invece Frattesi, già designato per diventare un titolare dell’Inter del futuro (prossimo). Il numero 16 arriva a questo avvio di stagione con un ottimo precampionato alle spalle. E i tifosi non vedono l’ora di esaltarsi per il suo calcio adrenalinico. Al momento ha raccolto un’ora di gioco, di cui oltre la metà contro la Fiorentina (subentra al 59′ al compagno-clone Nicolò Barella). Ma serviranno più minuti per entrare ancor di più negli ingranaggi dell’Inter, che punta a padroneggiare quanto prima.