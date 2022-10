Inzaghi in Inter-Sampdoria rinuncia al turnover: avanti coi migliori

Inter-Sampdoria poteva essere la partita per Inzaghi per fare dei cambiamenti nei suoi titolari. Il tecnico invece ha scelto di continuare con gli stessi uomini.

NESSUN CAMBIAMENTO – Inter-Sampdoria per questioni di calendario, ma anche viste le difficoltà dei blucerchiati sembrava la gara ideale per Inzaghi per fare del turnover. Dare qualche minuto di riposo ai giocatori più utilizzati nell’ultimo periodo, che tra infortuni e gare ravvicinate ha spremuto alcuni elementi. Il tecnico invece ha confermato le sue scelte di uomini. Proseguendo per la stessa strada.

FIDUCIA TOTALE – Nello specifico, l’allenatore ha puntato su Dimarco come esterno e sul trio di centrocampo composto da Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. I suoi inamovibili. E nemmeno a gara in corso Inzaghi li ha sostituiti. Tranne il turco, ma al minuto 83. Nessuna gestione. Una scelta precisa, che mostra forte convinzioni del tecnico sui suoi uomini.