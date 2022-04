Inzaghi in Inter-Milan sceglie Darmian e l’esterno di nuovo è decisivo

Inter-Milan è l’ennesima sfida in cui Matteo Darmian ha messo la firma in un momento decisivo. Inzaghi lo ha scelto come titolare, e lui ha risposto sul campo.

IL RITORNO DELL’EROE – Una delle scelte specifiche di Inzaghi per Inter-Milan è stata schierare Darmian sulla fascia destra. Una mossa scontata pochi mesi fa, ma che oggi sorprende visto il rendimento a cui ha abituato Dumfries. E così il numero 36 in una sfida in cui era ammessa solo la vittoria ha rispolverato il suo vestito da eroe che non ti aspetti.

SCELTA SPECIFICA – La scelta di Darmian è stata in chiave difensiva. Inzaghi sapeva di non potersi sbilanciare troppo visto che la sfida vedeva due risultati su tre a favore del Milan. Guardate le posizioni medie dell’Inter nella partita prese dal report della Lega Serie A:

I nerazzurri si sono quasi schierati con una linea a quattro dal numero 36 a Bastoni. E per un ruolo simile (sottolineato anche nelle nostre pagelle) il prodotto del vivaio del Milan era più indicato di Dumfries, che serve maggiormente in proiezione offensiva. Lo stesso, Darmian è riuscito a risultare decisivo. In attacco. In un momento chiave.

GIOCATA DECISIVA, MOMENTO DECISIVO – Il gol dell’1-0 infatti viene da un suo assist. Al minuto 4 Darmian ha visto l’occasione di spingersi in avanti e ha disegnato il cross per Lautaro Martinez. Un gol su azione, del Toro, nei primi minuti. Tutto quello che serviva per mettere subito pressione al Milan. Una pressione che alla fine ha schiacciato i rossoneri. Grazie all’eroe che non ti aspetti. Sempre lui.