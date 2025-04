Inzaghi in estate ha avuto ragione: cinque punte indispensabili

La scelta di Inzaghi in estate di puntare su cinque elementi offensivi si è rivelata più d’impatto del previsto. Tanto da dover far riflettere anche per il futuro.

DECISIONE DEL MISTER – Si parla spesso di quanto Inzaghi sia aziendalista in chiave mercato, quindi sempre pronto ad accettare le decisioni della società senza mai far valere il suo punto. In estate però c’è stata una sua decisione chiara, che è abbastanza sottovalutata nella gestione generale della stagione. Parliamo della scelta di avere in rosa cinque punte, anche a costo di escluderne una dalla lista Champions.

CONSEGUENZE DEL MERCATO – Chiaramente la situazione attuale, col reparto offensivo composto da Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Arnautovic e Correa, è stata una conseguenza delle offerte di mercato. O meglio, delle non offerte. Il Tucu in particolare infatti ha vissuto un’estate alla ricerca di una nuova squadra, che però non è mai arrivata. Per quanto questa situazione sia stata casuale, la scelta di Inzaghi di tenere cinque punte invece non lo è stata. Ed ha avuto un peso in stagione.

RISORSA UTILE – Il criterio di costruzione della rosa dell’Inter degli ultimi anni infatti ha sempre visto come regola quella dei due giocatori per ruolo, fatto salvo il terzo portiere. Quello che serve. La quinta punta è stata una deroga. Inzaghi l’ha chiesta, per gestire al meglio il reparto offensivo. E gli è stata concessa, come novità rispetto alle abitudini. Correa avrebbe potuto partire gli ultimi giorni, come lo scorso anno. Invece è rimasto. Il suo minutaggio non è certo astronomico, ma in certe situazioni è stato un tappabuchi fondamentale a livello numerico. Una scelta precisa di Inzaghi. Portata avanti in silenzio, ma con raziocinio. Da tenere in considerazione anche nei prossimi anni.