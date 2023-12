Inzaghi in discussione per aver scelto l’Obiettivo (imposto dall’Inter!)

Inzaghi non ha dubbi su quale obiettivo perseguire in questa stagione con e per l’Inter. Obiettivo con la O maiuscola, anzi. Quello principale. Eppure c’è ancora chi si diverte a raccontare una realtà diversa solo per far passare per colpevole (di cosa?) l’allenatore

SCELTA (IN)DISCUTIBILE – Il doppio pareggio dell’Inter con l’ottima Real Sociedad fa discutere. O forse – più logicamente – fa discutere il pareggio casalingo contro il Benfica già eliminato. Lo 0-3 firmato Joao Mario nel primo tempo che diventa 3-3 nella ripresa, per intenderci. Il problema non sono i 12 punti ottenuti nel Gruppo D su 18 bensì 1 dei 6 persi per strada. Anzi, 2 di essi. Solo con 14 punti l’Inter di Simone Inzaghi si sarebbe qualificata come prima del suo girone. E solo in questo modo si sarebbe regalata un sorteggio degli Ottavi di Champions League sicuramente più agile rispetto a quello che avrà. Uno scenario a cui si è già abituati ad Appiano Gentile, come dimostrato nella passata stagione arrivando a Istanbul da outsider. Pertanto, il problema qual è? Facile: il problema è aver alzato l’asticella, facendo credere agli altri (quelli che commentano…) che l’Inter può davvero sedersi al tavolo con i top club europei senza limiti. Invece non è così. E si sa da inizio stagione. La scelta di Inzaghi non è mai stata messa in discussione prima dello 0-0 di Inter-Real Sociedad: l’Inter quest’anno punta tutto sulla Serie A per mettere in bacheca lo Scudetto della seconda stella. Tutto il resto sarà considerato un di più. Discutere ciò e discuterlo oggi è ridicolo. Nonché inutile e tendenzioso. Il messaggio di Inzaghi sui piani dell’Inter è già stato lanciato all’andata contro la Real Sociedad: tre stagioni a Milano senza tricolore non è uno scenario preso in considerazione. Inzaghi proverà a lottare su tutti i fronti ma l’Inter ha scelto lo Scudetto come Obiettivo e sono tutti d’accordo… tranne i critici.