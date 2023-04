Inzaghi, il tardo coraggio di utilizzare Asllani e Bellanova!

Uno dei più grandi difetti di Simone Inzaghi in questa stagione è stato l’utilizzare poco le seconde linee, soprattutto i più giovani. A pagarne le conseguenze sono stati Raoul Bellanova e Kristjan Asllani.

GIOVANI – L’Inter non è una squadra giovane, i migliori calciatori come Lautaro Martinez e Nicolò Barella non sono ai primi anni di carriera e contribuiscono al dato atleti come Edin Dzeko o Francesco Acerbi. Simone Inzaghi conosce questo problema, ma si ostina ad utilizzare sempre i suoi fidati senza dare spazio alle seconde linee. La forma fisica precaria di alcuni top dipende anche dalle scelte del tecnico, che mai ha schierato Raoul Bellanova o Kristjan Asllani nell’ultimo mese. Tante panchine, poco spazio e possibilità ridotte al minimo di dimostrare le proprie qualità in campo.

Inzaghi, grave difetto

DIFFICOLTÀ – Solamente le pessime prestazioni di Robin Gosens e Marcelo Brozovic hanno convinto Inzaghi ad utilizzare Asllani e Bellanova. I due giovani si sono poi dimostrati migliori, sicuramente più efficaci e pericolosi dei compagni. A fare scalpore è stata la prestazione del giocatore di proprietà del Cagliari, che ha chiuso qualche dribbling e creato scompiglio nella difesa della Fiorentina nel momento di massima immobilità dell’attacco nerazzurro. L’albanese invece ha gestito la regia in maniera eccellente, rendendo la manovra più veloce e meno statica rispetto ai precedenti minuti di lanci lunghi e poche idee. Contro la Juventus Inzaghi potrebbe dare una chance ai suoi giovani da titolari (vedi probabile formazione), in ottica di turn-over ma soprattutto per permettere a chi non ha avuto modo di giocarsi le sue carte.