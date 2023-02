Inzaghi, il primo errore si chiama Correa! Scelta bocciata definitivamente

Simone Inzaghi è al centro delle critiche, l’andamento dell’Inter in campionato è alquanto negativo e la qualificazione in Champions League non è una sicurezza. Il primo errore ha un nome e cognome: Joaquin Correa.

SCELTE – Le scelte di mercato incidono, l’Inter ha speso una cifra al di sopra della media solamente in un’occasione. Purtroppo i risultati non sono stati quelli sperati e ancora oggi la squadra nerazzurra ne paga le conseguenze. Marcus Thuram è stato abbandonato nell’agosto 2021 per l’infortunio che ha subito, sembrava fatto per il suo arrivo dal Borussia Moenchengladbach. Proprio l’obiettivo di quest’estate poteva essere già un giocatore dell’Inter l’anno scorso, ma la dirigenza ha deciso di seguire i consigli di Simone Inzaghi. L’allenatore ha voluto imporre la sua volontà, chiara e coincisa dall’inizio. Joaquin Correa era il suo uomo, lui è arrivato a Milano.

Inzaghi, Correa il tuo flop

ERRORE – 30 milioni di euro per Joaquin Correa, una spesa folle per un giocatore così discontinuo. Nonostante questo l’Inter ha seguito Simone Inzaghi e dato fiducia al calciatore argentino. Oggi questa linea seguita rappresenta un rimpianto enorme. Correa non ha mai inciso: se alla Lazio ha dimostrato di avere colpi e momenti importanti, all’Inter el tucu ha deluso ed è stato un completo disastro. Infortuni, come quello di questo periodo alla coscia, forma fisica precaria, prestazioni raccapriccianti e mai realmente parte della squadra. Ai nerazzurri manca chi dribbli, chi crei superiorità numerica palla al piede e questa è la conseguenza più grave della scelta di puntare su Correa. Simone Inzaghi ne è diretto responsabile, la sua volontà ha portato a questo e nel giudizio finale peserà a fine stagione.