Inzaghi, il Bologna ha ottenuto con la tua Inter una prima volta. Ecco quale

Per l’Inter la sconfitta del Renato Dall’Ara è un completo disastro. Prestazione sconcertante, atteggiamento da cancellare e particolare prima volta per il Bologna. Simone Inzaghi cade per la settima volta in Serie A.

PRIMA VOLTA – Il Bologna ha perso sei volte contro le prime sei squadre del campionato di Serie A. In tutte le occasioni in cui i rosso-blu hanno affrontato un club di alta fascia è arrivata una sconfitta. Una di queste ha visto protagonista anche l’Inter, che nel girone d’andata ha vinto 6-1. Purtroppo per Simone Inzaghi però quest’oggi al Renato Dall’Ara i nerazzurri sono caduti con il risultato di 1-0. La prestazione sconcertante dell’Inter ha permesso al Bologna di vincere per la prima volta con una delle big. Il tabù di Thiago Motta è crollato, il tecnico piacentino invece continua a deludere e il posto in zona Champions League è ad alto rischio. Se non ci sarà un cambio di marcia le conseguenze potrebbero essere veramente gravi in vista del futuro.