Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta: formazione Inter obbligata, incognita riserve

Inzaghi finalmente può iniziare a ragionare sulla formazione-tipo della sua nuova Inter ma anche su quella alternativa. Il mercato è ancora in evoluzione e potrebbero esserci importanti novità già nei prossimi giorni, intanto si può delineare un doppio undici schierabile

FORMAZIONE TITOLARE – Il giorno della “conta” al completo è arrivato. Nel pomeriggio Simone Inzaghi condurrà il primo allenamento con la rosa dell’Inter campione d’Italia, che presenta un solo asterisco giustificato alla voce Christian Eriksen (vedi focus). La rosa è addirittura abbondante, pertanto è doveroso aspettarsi novità dal mercato in questo ultimo mese. Prima esce qualcuno, prima entra un altro. Praticamente nessun dubbio – oggi – sulla formazione titolare dell’Inter. Quella più forte. Di seguito l’attuale undici nerazzurro di Inzaghi.

INTER “A” (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

RISPETTIVE RISERVE – Più di un dubbio, invece, sul “secondo undici” di Inzaghi. Tra esuberi, giovani e partenti dell’ultimo minuto, al momento la squadra riserve dell’Inter è un’incognita. L’unica certezza è rappresentata dal trio difensivo, confermato rispetto alla passata stagione. In mezzo al campo qualcuno partirà e anche sulle fasce ci saranno avvicendamenti. La presenza del jolly Federico Dimarco (vedi focus) aiuta Inzaghi a non allarmarsi sul doppio backup mancino. E l’eventuale arrivo di Nahitan Nandez potrebbe cambiare le gerarchie in mezzo e sulla fascia destra, dove la cessione di Achraf Hakimi ha lasciato una lacuna. Di seguito quella che potrebbe essere oggi la formazione alternativa dell’Inter di Inzaghi in caso di turnover. Chi verrà tagliato?

INTER “B” (3-5-2): 97 A. Radu (21 Cordaz); 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 11 Kolarov; 19 Lazaro, 8 Vecino (22 Vidal), 5 Gagliardini (18 Agoumè), 12 Sensi (44 Nainggolan), 32 F. Dimarco; 7 A. Sanchez (16 Salcedo), 48 Satriano (99 Pinamonti).