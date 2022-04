Inzaghi ha già in mente il tandem d’attacco contro il Bologna – SM

L’Inter ha vinto 3-1 dominando contro la Roma di Mourinho e rimanendo in corsa per lo scudetto. Ora i nerazzurri volano a Bologna per il recupero della 20′ giornata, chi giocherà in attacco? Simone Inzaghi ha già scelto.

TANDEM – L’Inter dopo la vittoria contro la Roma scende in campo di nuovo con il turno infrasettimanale contro il Bologna in trasferta. E’ il recupero della 20′ giornata e dunque i nerazzurri, in caso di vittoria, si prenderebbero la vetta della classifica senza più l’asterisco. Chi giocherà contro gli emiliani? Secondo SportMediaset, Simone Inzaghi ha già le idee chiare. Il grande escluso dovrebbe essere Edin Dzeko con Inzaghi pronto ad affidarsi al tandem tutto argentino Lautaro Martinez-Joaquin Correa. D’altronde il tecnico dovrà essere bravissimo a giostrare le forze dei nerazzurri visto che, oltre a questo impegno, c’è anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus l’11 maggio.

Fonte: SportMediaset