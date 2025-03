Inzaghi, ecco i gol dalla panchina! Arnautovic oggi il vero vice-Thuram

L’Inter esce vincente dalla sfida contro il Monza con una rimonta sofferta e sudata, ma a brillare è stato Arnautovic. L’austriaco, schierato titolare da Simone Inzaghi in coppia con Lautaro Martinez, ha risposto presente nel momento di maggiore difficoltà.

SCINTILLA DECISIVA – Con Marcus Thuram ancora non al meglio della condizione fisica, Inzaghi ha scelto di affidarsi all’esperienza e alla fisicità di Marko Arnautovic. Nel primo tempo, mentre la squadra faticava e si trovava sotto di due reti, l’austriaco è stato l’unico a dare segnali positivi. Con la sua capacità di proteggere il pallone, giocare di sponda e creare spazi per i compagni, è riuscito a tenere in vita l’attacco nerazzurro. La sua rete al 45’ è stata fondamentale: sfruttando un’azione ben orchestrata, Arnautovic si è fatto trovare pronto in area e ha battuto Turati con freddezza, accorciando le distanze e riaccendendo le speranze nerazzurre. Un gol pesante, che ha cambiato l’inerzia della partita e dato nuova fiducia alla squadra di Inzaghi, poi capace di completare la rimonta nella ripresa.

Arnautovic si riprende l’Inter! Ecco i gol dalla panchina

FIDUCIA – Per Arnautovic si tratta della seconda rete nel giro di poco tempo, dopo il capolavoro messo a segno contro la Lazio in Coppa Italia. Un segnale importante per Inzaghi, che può finalmente contare su un attaccante alternativo capace di incidere nei momenti cruciali. Il suo impatto nelle ultime partite ha messo in discussione le gerarchie offensive: rispetto a Joaquin Correa, che fatica a lasciare il segno, e a Mehdi Taremi, ancora un oggetto misterioso, Arnautovic ha dimostrato di meritare maggiore considerazione. Con il rush finale della stagione alle porte e partite decisive tra Champions League e campionato, l’Inter avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori. Ora, con il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e il big match contro l’Atalanta in campionato, Inzaghi sa di poter contare su una risorsa in più in attacco.