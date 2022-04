Inzaghi, giusto difendere squadra e operato. Ma ora serve ambizione

Nella conferenza stampa di oggi alla vigilia di Juventus-Inter (vedi video), Simone Inzaghi ha giustamente difeso le prestazioni della squadra e il suo operato nonostante il periodo poco brillante con sette punti nelle ultime sette partite. Ora, però, bisogna alzare l’asticella.

DIFESA – Simone Inzaghi ha difeso la sua squadra, le prestazioni e il suo operato. Una scelta comunicativa giusta quella del tecnico nerazzurro, specialmente a poco più di 24 ore da Juventus-Inter di domani. Come ribadito in conferenza stampa, le prestazioni non sono mai mancate, come confermano anche i dati e le statistiche. Che confermano, però, anche il calo della squadra. Sette punti in sette giornate sono una media inaccettabile, specialmente per chi come la squadra di Simone Inzaghi deve e vuole lottare per lo scudetto. Difesa giusta, ribadiamo. Ma bisogna anche alzare l’asticella.

Inzaghi e l’Inter, in corsa per gli obiettivi stagionali. Ma perché accontentarsi?

FUORI DALLA MEDIOCRITÀ – Quello che serve ora dall’Inter di Simone Inzaghi è una netta e chiara risposta sul campo. E che occasione migliore può esserci di uno scontro diretto come quello contro la Juventus a Torino? In un campo, peraltro, dove i nerazzurri non vincono dal 2012 (con Stramaccioni in panchina). Il primo passo per uscire dalla mediocrità e tornare a chiedere di più ai giocatori è quello di domani. Inzaghi e i suoi hanno dimostrato di potersela giocare contro le grandi. Basti guardare alla vittoria in casa contro il Napoli o alla vittoria ad Anfield, contro il Liverpool, per 0-1. La difesa alla squadra è stata fatta. Ora è il tempo delle responsabilità.