Inzaghi, già qualche volto nuovo e molti giovani. Nuova stagione loading

L’Inter ieri si è allenata per la prima volta in vista della nuova stagione. Simone Inzaghi ad Appiano Gentile oggi avrà gli stessi in attesa del weekend per rivedere anche parte dei nazionali.

RIENTRO – L’Inter di Simone Inzaghi si allena ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione. La squadra nerazzurra è ranghi ridottissimi ovviamente con molti nazionali che rientreranno solo questo fine settimana. Inzaghi avrà modo di capire quali giovani potranno essere aggregati durante la stagione e chi invece dovrà trovarsi una sistemazione. Inzaghi sa che ci sono dei profili interessanti, come Valentin Carboni e dunque, calma. Intanto il tecnico attende il ritorno dei titolari nazionali e vedremo come sarà il primo approccio in questa nuova stagione.