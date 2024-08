Inzaghi, Genoa-Inter la prima della stagione più difficile. Il motivo

Simone Inzaghi oggi allenerà la sua prima partita ufficiale con lo Scudetto sul petto dei suoi giocatori. Genoa-Inter è l’esordio della stagione più difficile per il piacentino da allenatore nerazzurro. Il motivo è semplice.

STORIA – Genoa-Inter è la prima partita dell’anno in Serie A e segna il ritorno in campo dei campioni d’Italia. Simone Inzaghi allenerà per la prima volta la squadra che ha in petto lo Scudetto con annesse le pressioni del caso. La storia non aiuta il tecnico piacentino, perché negli ultimi tre anni nessuna si è confermata nell’anno successivo. Prima l’Inter di Antonio Conte, poi il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti non hanno aperto un ciclo di successi in Italia.

Inzaghi e la storia all’Inter da ripetere!

DIFFICILE – All’Inter l’ultimo chiamato a confermare uno Scudetto vinto è stato José Mourinho proprio al suo arrivo dopo Roberto Mancini. Conte abbandonò nel 2021 e non si diede la possibilità di vincere ancora. Il portoghese invece esagerò e ne vinse altri due consecutivamente aggiungendoci la Champions League e la Coppa Italia. Di certo non si chiede tutto questo a Simone Inzaghi, che ha dovuto vivere un mercato di pochi colpi e di qualche lacuna provocata dalle assenze dei suoi giocatori. Le pressioni saranno comunque alte, perché l’Inter è di diritto la favorita alla vittoria di questo campionato. Bisogna rispettare le aspettative e cominciare la marcia già dalla gara con il Genoa. Il 2024-2025 segnerà il momento della verità: Inzaghi avrà il compito di rispondere di dovere.