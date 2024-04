Inzaghi, per il futuro all’Inter la strada è tracciata: parola di… Zhang!

Mentre si avvicina il suo primo scudetto in carriera, per Simone Inzaghi la strada per il futuro sembra essere tracciata. A confermarlo è Steven Zhang, che pianifica già il futuro per l’Inter.

SITUAZIONE ATTUALE – Simone Inzaghi, alla terza stagione sulla panchina dell’Inter, si prepara a conquistare il secondo titolo di quest’annata. Dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio, infatti, è in arrivo anche lo scudetto. Il primo per la sua carriera, il ventesimo per il club, che dal prossimo anno potrà cucire la seconda stella sulla propria maglia. Dopo un periodo difficile a cavallo tra la stagione scorsa e quella prima, il tecnico ha preso in mano la squadra conducendola fuori dalla tempesta e arrivando addirittura a regalare a tutto l’ambiente il sogno di una finale di Champions League a distanza di 13 anni dopo l’ultima volta.

Inzaghi, il futuro dopo il 2025 è in definizione: conferma di Zhang

RINNOVO – Con il contratto in scadenza nel 2025, è normale parlare del futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Lo fa anche Steven Zhang che, soffermandosi proprio sui progetti e gli obiettivi per il club nerazzurro dopo la definizione dell’accordo con il fondo americano Pimco, non può non parlare bene del suo tecnico. E confermare non solo le trattative per il rinnovo contrattuale (che potrebbe arrivare fino al 2027), ma anche il fatto che la firma non tarderà ad arrivare.

FIDUCIA E RISULTATI – Proprio Steven Zhang sottolinea anche i motivi della sua soddisfazione di avere Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: «Per me è un dono avere lui come allenatore, poter lavorare con uno come lui da Presidente mi dà fiducia, calma e stabilità all’ambiente. Quindi non c’è alcun dubbio, continueremo insieme». Un rinnovo e una fiducia che il tecnico si merita grazie al duro lavoro e ai risultati raggiunti in queste tre stagioni in nerazzurro. Con un occhio, chiaramente, anche al futuro: il prossimo anno bisognerà riconfermarsi in campionato, ma pensare anche alla nuova Champions League e soprattutto al Mondiale per Club nell’estate del 2025.