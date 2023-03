Inzaghi, forti dubbi per il centrocampo con il Lecce. Brozovic da conferma?

Simone Inzaghi avrà dei forti dubbi per il centrocampo da scegliere in vista della sfida con il Lecce. Marcelo Brozovic non ha convinto a Bologna, sarà riconfermato? Certo invece il ritorno di Nicolò Barella da titolare.

SITUAZIONE – Simone Inzaghi ha l’arduo compito di scegliere chi giocherà a centrocampo contro il Lecce. La prestazione del reparto dell’Inter con il Bologna è stata pessima, dai problemi di Hakan Calhanoglu nel ritrovarsi da mezzala fino alle numerose palle perse di Marcelo Brozovic (vedi articolo): Il croato è rientrato recentemente dal lungo infortunio e si vede. Alterna per ora prestazioni buone, come quella con il Porto, ad altre meno, quasi da dimenticare. La continuità di rendimento non è ancora nelle sue corde, per questo i dubbi sulle scelte di questa domenica sono legittimi. Inzaghi darà spazio a Brozovic per fargli aggiungere minuti e ritrovare la forma, o preferirà il centrocampo di questa stagione Mkhitaryan-Calhanoglu-Barella? L’armeno proviene da innumerevoli partite consecutive da titolare, anche per lui un po’ di riposo sarebbe consigliato.