Inzaghi e la formazione già decisa per Empoli-Inter: sorpresa o no?

Inzaghi ha ancora un po’ di ore per pensare alla formazione da schierare in Empoli-Inter ma il disegno dell’undici nerazzurro è già schematizzato da tempo. Resta da capire se verrà seguito lo schema “vecchio” o ci sarà qualche sorpresa dettata da nuovi equilibri e pressione da punti

QUATTRO CANDIDATI – Le rotazioni di Simone Inzaghi seguono uno schema preciso. Praticamente matematico. La conferma arriverà solo dopo le formazioni ufficiali ma in vista di Empoli-Inter le scelte sembrano già fatte. Il riposo in ogni ruolo stavolta spetta ad Alessandro Bastoni (difesa), Denzel Dumfries (fascia), Nicolò Barella (centrocampo) e Lautaro Martinez (attacco). Questa l’idea di base. Poi bisogna valutare la realizzazione. Ad esempio, Barella faceva parte delle rotazioni della partita precedente ma alla fine è sceso in campo sia per via dell’infortunio di Hakan Calhanoglu sia perché Davide Frattesi non era al meglio. La staffetta tutta italiana nel ruolo di mezzala destra adesso può andare in scena. Ammesso che Calhanoglu torni effettivamente dal 1′ al posto di Kristjan Asllani, che è la prima scelta in cabina di regia quando manca il numero 20 turco. Il dubbio per Inzaghi riguarda sempre la validità del piano B.

Empoli-Inter con qualche cambio in formazione per Inzaghi

DIFESA E FASCIA – In realtà lo stesso dubbio riguarda Dumfries, vista l’assenza del backup Juan Cuadrado, ma nel ruolo di quinto destro Inzaghi può attingere dai jolly a disposizione. Il favorito da quinto destro a centrocampo è Matteo Darmian, che in alternativa giocherebbe da terzo sinistro in difesa, dove sicuramente troverà spazio un nazionale italiano. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta in difesa senza toccare Benjamin Pavard dal suo ruolo di terzo destro. Sicuro del posto anche Francesco Acerbi, che può giocare sia in mezzo sia sul centro-sinistra. Il ballottaggio in un certo senso è tra Stefan de Vrij e Carlos Augusto, che definirà la posizione del sicuro titolare Federico Dimarco tra quinto (Acerbi sul centro-sinistra) e terzo sinistro (Acerbi in mezzo).

La grande scelta di Inzaghi riguarda Lautaro Martinez

MEDIANA E ATTACCO – Dando per buono Darmian quinto destro per far rifiatare Dumfries, l’ultima rotazione da attuare riguarda il capitano Lautaro Martinez. Rotazione che non è detto avvenga per diversi motivi. Pur essendo pronto Alexis Sanchez, Inzaghi fatica a fare a meno del suo numero 10, che è uno dei quattro intoccabili di questo avvio di stagione. Come il capitano Lautaro Martinez solo il numero 1 Yann Sommer in porta ed Henrikh Mkhitaryan, che avrebbe dovuto riposare proprio a Empoli e potrebbe ancora farlo solo nel caso in cui tocchi a Barella (finora sempre titolare, ndr) agire da mezzala sinistra. Per questo motivo le quattro rotazioni alla fine potrebbero essere solo tre, escludendo cambi necessari per emergenza. Nessun dubbio su Frattesi titolare (più al posto di Barella che di Mkhitaryan, Calhanoglu permettendo), molti dubbi su Lautaro Martinez in panchina. La sfida è lanciata: Inzaghi rinuncerà davvero al suo capitano in nome delle rotazioni schematiche? Empoli-Inter è una partita da tre punti come tutte le altre…