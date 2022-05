Inzaghi fa felice Zhang: da «Not crazy, no more» al ritorno della Pazza Inter

Inzaghi può continuare a sognare il suo primo tricolore da allenatore grazie alla rimonta della sua Inter contro l’Empoli a San Siro. Della sua Pazza Inter, per la precisione. Un dettaglio che farà sicuramente felice il Presidente Zhang, divertito e sempre attento sia ai risultati sia agli obiettivi stagionali. La prima stagione post-Conte sta dando i risultati sperati

PAZZIA NERAZZURRA – La presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter è caratterizzata da un simpatico scambio di battute. Quella del Presidente Steven Zhang: «Mister, [are you] ready for Pazza Inter?». A cui Conte risponde ridendo: «Not crazy! Not crazy, no more». Il folle DNA nerazzurro non è stato domato nemmeno da Conte, che è riuscito a convivere per un biennio con i pregi e i difetti interisti. Quella di Conte è stata più una gestione dell’autolesionismo Made in Inter. Con l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina, chi si aspettava una situazione più tranquilla rimarrà deluso. E può già dirsi più che deluso a giudicare da questa prima stagione, ancora da completare. La “Pazza Inter” tanta auspicata da Zhang è più pazza che mai.

SQUADRA VIVA – Lo 0-2 in 23′, che diventa 2-2 in 5′ e poi 4-2 al 94′, è solo l’ultimo esempio. Ed è tipico di chi scende in campo con uno stato mentale inspiegabilmente alterato rispetto alla prestazione sportiva da proporre. Il blackout nerazzurro dura meno di mezz’ora, poi per un’ora abbondante è tutta azione. Anzi, reazione. La reazione di una squadra viva. Zhang si sarà sicuramente divertito, come qualsiasi tifoso interista che ha seguito solo il secondo tempo di Inter-Empoli (vedi analisi tattica) senza sapere nulla dell’avvio shock. Conte si sarebbe divertito molto meno… E Inzaghi? Inzaghi ha mostrato tutta la sua vena da allenatore perfetto per la Pazza Inter odierna. Un’Inter ancora più isterica delle precedenti versioni, ma con un pregio: è sicura dei suoi mezzi e sa che ogni partita dipende solo dalla sua testa. Pazza sì, ma Stupida no.