Inzaghi fa di necessità virtù: nuovo ruolo per Dimarco, si rivedrà?

Venezia-Inter ha visto Dimarco andare in campo a ricoprire un ruolo inedito. Una scelta dettata dalla necessità del momento. Che però potrebbe tornare utile anche in futuro.

ESPERIMENTO A VENEZIA – La necessità aguzza l’ingegno. O, nel caso dell’Inter, l’emergenza spinge ad esperimenti tattici. Così anche Inzaghi, un allenatore additato spesso di essere conservativo e schematico, ogni tanto si trova a schierare giocatori in ruoli inediti. Col Venezia è successo con Dimarco.

SCELTA INEDITA – Il tecnico infatti nella trasferta in laguna si è trovato a dover gestire un’emergenza. Non avendo disponibili né Mkhitaryan né Calhanoglu in mezzo al campo rimaneva il solo Frattesi come potenziale sostituto. In più durante la partita l’ammonizione di Asllani ha acuito la questione. Dovendo quindi spostare Zielinski in regia, Inzaghi ha guardato la sua panchina e ha scelto Dimarco come cambio a centrocampo.

SITUAZIONE DI CAMPO – Una novità assoluta. Infatti, per quando l’esterno abbia doti tecniche e anche attitudini adatte a coprire il ruolo, non era mai stato necessario pensare a un simile esperimento. Negli ultimi minuti della partita col Venezia però Inzaghi ha reputato di aver bisogno di forze fresche, per tamponare al meglio gli assalti dei padroni di casa. Così Dimarco è andato in campo come interno di sinistra, prendendo il posto di Barella che nel frattempo si era spostato da quella parte. Una scelta d’emergenza. Che però potrebbe anche essere riproposta nel prossimo futuro.

OPZIONE PER IL FUTURO? – L’Inter infatti resta ancora in emergenza a centrocampo. La novità di oggi infatti è l’infortunio di Calhanoglu, che quindi viene escluso dalle scelte di Inzaghi. La coperta insomma è corta. E quindi non è da escludere che Inzaghi abbia nuovamente bisogno di soluzioni estemporanee. Con Dimarco pronto a rispondere al suo allenatore.