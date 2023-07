Inzaghi, l’ennesima estate di tormentoni. Mai la pace sul mercato

Simone Inzaghi non conosce pace all’Inter da quando ne è l’allenatore. Anche quest’anno il tecnico vivrà un’estate di tormentoni, non è bastato lo scorso anno.

STORIE – Tra mille intrecci e altrettante storie Simone Inzaghi non ha mai vissuto un’estate tranquilla da allenatore dell’Inter. In tre sessioni di mercato estive i tormentoni si sono sprecati, dall’acquisto di Joaquin Correa e Edin Dzeko per sostituire Romelu Lukaku fino al caso Milan Skriniar. Nella scorsa stagione la situazione dello slovacco ha tenuto banco per mesi interi, considerando anche la beffa per Gleison Bremer dalla Juventus. In questa invece è tornato protagonista l’attaccante belga del Chelsea. Proprio colui che si professava innamorato dei colori nerazzurri ha tradito la “fede”, parlando con i bianconeri e arrivando alla rottura con Piero Ausilio. Nonostante le voci all’allenatore è richiesto un lavoro eccellente, il prossimo anno di Serie A è decisivo per la sua permanenza. Lo Scudetto è il vero obiettivo, ma serve un attaccante che sia almeno allo stesso livello di Lukaku.