Inzaghi, forse un errore dopo Inter-Napoli c’è! Riguarda l’attacco

Simone Inzaghi ha preparato la partita nel migliore dei modi. Inter-Napoli meritava un solo risultato, che però non è arrivato. L’allenatore ha forse fatto un solo errore e riguarda l’attacco.

PREPARAZIONE – Meglio di così non si poteva preparare Inter-Napoli. Simone Inzaghi ha messo il suo migliore undici e utilizzato i giocatori migliori a disposizione nella rosa nerazzurra. La squadra di Antonio Conte ha vissuto 90 minuti di grande, grandissima difficoltà, uscendo poche volte fuori dalla propria metà campo. Ha sofferto, ha subito tiri su tiri, si è affidata alla “Dea Fortuna” che ha portato l’Inter a colpire due pali nel giro di poco tempo.

Inzaghi sbaglia con Taremi: attacco da gestire!

ERRORI? – Forse un errore nella gestione di Simone Inzaghi c’è. Riguarda in particolare l’attacco, dove Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono stati veramente portati allo stremo senza aver ricevuto sostituzioni. Sono stati ruotati nelle ultime partite, ma hanno sempre giocato e non hanno mai saltato 90 minuti di gara. Anche ieri il primo ad esser stato cambiato è stato Thuram, ma al minuto 82. Mehdi Taremi ha avuto poca fiducia in campionato e giocato pochissimo. Lo stesso è accaduto a San Siro in Inter-Napoli, l’iraniano ha avuto appena 15 minuti per determinare. Per quale motivo non utilizzarlo nel momento in cui i due titolari deludono così tanto? La speranza è che nelle prossime partite la storia cominci a cambiare. Taremi merita di più!