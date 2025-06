Inzaghi e l’eredità lasciata all’Inter! Perché le basi non saranno stravolte

Simone Inzaghi resterà nella storia dell’Inter per i traguardi raggiunti e il segno lasciato nell’ambiente. Varie sono le ragioni per cui le basi, da lui poste, non verranno stravolte.

LA STORIA – Simone Inzaghi e l’Inter si sono detti addio. Il tecnico piacentino ha infatti accettato la convincente offerta economica dell’Al-Hilal, recandosi a Parigi per siglare un contratto biennale da 26 milioni annui. Il bilancio delle stagioni disputate dai meneghini con l’ex Lazio sulla propria panchina risente dell’eterna dicotomia percorso-risultati, sfociando in un altrettanto eterna contrapposizione tra coloro che conferiscono un valore in sé al cammino intrapreso e coloro che, invece, attribuiscono un carattere fallimentare a una stagione terminata senza titoli. Quel che è certo è che si è trattato di un viaggio non banale nel quale ciascuna delle parti in causa ha vissuto frequentemente al confine tra aspettative reali e sogni (un tempo) inimmaginabili.

Inzaghi e l’eredità lasciata all’Inter: gioco, mentalità, nuova dimensione

PROFILO TECNICO – L’impostazione di gioco dell’Inter di Inzaghi ha indubbiamente rappresentato un’eccezione rispetto alla norma vista negli ultimi decenni. Mentre i suoi predecessori hanno infatti preferito adottare un modello più tradizionale, il piacentino ha progressivamente introdotto un nuovo paradigma fondato su intensità, dinamismo e assenza di posizioni prestabilite. Il risultato è stato rivoluzionario, con delle innovazioni considerate come un modello cui ispirarsi da allenatori in rampa di lancio come Cesc Fabregas.

NUOVO STATUS – Proprio il catalano rappresenta uno dei nomi forti, sul taccuino dell’Inter, per rimpiazzare Inzaghi. Così come il piacentino, Fabregas considera necessario proiettare la forza della propria squadra in una duplice dimensione: nazionale e internazionale. Lungi dal voler limitare le speranze di successo al contesto italiano, Fabregas e Inzaghi rappresentano il prototipo dei tecnici che non credono nel concetto di “rinuncia”. Con tutti i benefici e i rischi (leggasi “triplete sfumato”) del caso.