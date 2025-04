Inzaghi, l’emergenza in attacco finisce? Un ritorno fondamentale!

Simone Inzaghi può probabilmente tirare un sospiro di sollievo prima della partita contro il Cagliari, ma soprattutto a pochi giorni anche dal ritorno con il Bayern Monaco. L’Inter sta per recuperare una pedina.

INDISPONIBILI – La serata di Monaco di Baviera è stata un incubo per quanto riguarda le rotazioni. Federico Dimarco e Denzel Dumfries indisponibili sulle fasce, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani a centrocampo, Mehdi Taremi e Joaquin Correa in attacco. Simone Inzaghi in Bayern Monaco-Inter ha chiuso con solamente tre cambi e difficilmente è accaduto nel corso della sua storia da allenatore del club meneghino. Non aveva opzioni e soprattutto non ha potuto dare fiato al reparto offensivo che dal 60′ in poi ha vissuto una tremenda crisi. Fisica prima, ma anche mentale per lo sforzo profuso fino a quel momento.

Inzaghi tira un sospiro di sollievo! Dietro la ThuLa un ritorno per la Champions League

RECUPERO – Marko Arnautovic c’era, ma Inzaghi non lo ha potuto utilizzare perché a certi ritmi è complicato affidarsi ad un giocatore che invece in campionato e in Coppa Italia può dare ancora il meglio di sé. Joaquin Correa non è presente nella lista UEFA e non può essere inserito nelle partite da parte dell’allenatore. L‘unica soluzione è Mehdi Taremi e l’attaccante è ancora alle prese con l’infortunio. Il suo ritorno però è prossimo ed è una grande notizia per Inzaghi, che avrà una pedina in più per il ritorno di Champions League con il Bayern Monaco. A San Siro la ThuLa avrà un’arma a partita in corso, come Frattesi magari l’iraniano avrà il suo momento di gloria!