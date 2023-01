Inzaghi e le rotazioni in attacco: quattro uomini da gestire

Inzaghi ha un attacco da gestire. Con finalmente quattro uomini a disposizione il tecnico deve dare minuti a tutti per averli in condizione.

ATTACCO DA RUOTARE – Inzaghi ha finalmente quattro attaccanti a disposizione. Vale a dire l’intero reparto offensivo. Un bel cambiamento rispetto anche solo a un mese fa, quando solo Dzeko era presente ai suoi ordini. Quest’abbondanza, se così vogliamo chiamarla, comporta una gestione degli elementi. Quindi sta al tecnico trovare le giuste rotazioni.

MINUTI PER TUTTI – Inzaghi ha bisogno dei suoi uomini al meglio. Serve quindi trovare il modo di dividere i minuti tra tutti. In modo che anche quelli più indietro di condizione trovino il modo di crescere. Dzeko è il più in forma, ma anche per una questione di età non può giocarle tutte. Soprattutto in un periodo così fitto di impegni. Lukaku ha un bisogno assoluto di giocare, ma bisogna comunque considerare che viene da quattro mesi di assenza e non va sovraccaricato. Lautaro Martinez è tornato per ultimo e va rodato. Correa deve ritrovarsi nel fisico e nella testa. Le rotazioni quindi vanno soppesate. Con motivazioni tecniche, fisiche e anche psicologiche. Senza mai perdere di vista il bisogno di fare risultato.