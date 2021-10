Inzaghi e le due Inter nei 90′: non ci sono alternative in rosa, perché insistere?

Inzaghi avrà ormai capito di aver ereditato l’Inter campione d’Italia senza poter dare continuità all’ultimo biennio per via di situazioni diverse. Il materiale tecnico a disposizione non offre la possibilità di lavorare su una sola squadra con alternative, perché in panchina non c’è un doppione della formazione titolare. E allora bisogna trovare soluzioni innovative

CANOVACCIO STAGIONALE – La prima sconfitta dell’Inter nella Serie A 2021/22 non fa male perché arrivata ma per come è arrivata. Il 3-1 di Roma è un risultato che non ci sta, ma il KO non è poi così drammatico dopo un avvio stagionale comunque di medio-alto livello (cinque vittorie e due pareggi, ndr). Fa molta più rabbia constatare il blackout nerazzurro dopo l’episodio del 2-1 e la mancata reazione alla ricerca di un 2-2 che non sembrava poi impossibile. Le scelte per Simone Inzaghi erano limitate cause lunga lista di indisponibili e/o semi-indisponibili post-viaggio internazionale dell’ultima ora. Il problema non è quindi Lazio-Inter, partita nata già con l’handicap e quindi difficile a priori. Dopo dieci partite stagionali, però, si può individuare un motivetto comune nella gestione di Inzaghi dalla panchina: la lettura “automatica” e quasi mai specifica della gara.

Le due Inter di Inzaghi: nessun doppione in rosa

DUE SQUADRE IN UNA – Inzaghi finora ha sempre dato spazio a due Inter, troppo diverse tra loro. La prima, quella iniziale, che prova a dominare le partite e spesso ci riesce (non sempre, vedi Fiorentina-Inter…). Una squadra sicura di sé, fresca atleticamente e libera mentalmente. Poi c’è un’altra Inter, quella finale, che a volte è chiamata a continuare il lavoro della prima e altre volte a stravolgerlo positivamente (come successo in Sassuolo-Inter, con il quadruplo cambio contemporaneo…). Si tratta di due formazioni che hanno pochi punti in comune. E questa non può essere una colpa di Inzaghi, che non ha una rosa con alternative in panchina. Tradotto: l’Inter ha una rosa più ampia ma senza backup ruolo per ruolo, dato che le riserve hanno caratteristiche opposte ai titolari. Forse complementari, ma sicuramente non avvicendabili. Se entra X al posto di Y, è un’altra Inter. E questo si ripete per ogni ruolo, per ogni titolare. Un grosso limite.

Le partite non durano 60′ né 30′: serve un piano

Gli esempi stagionali sono tanti. Ad esempio, non può esistere che Matias Vecino da mezzala destra venga considerato come alternativa al titolare Nicolò Barella, che fa tutt’altro lavoro in campo. Lo stesso Joaquin Correa non c’entra nulla né con Edin Dzeko né con Lautaro Martinez, eppure – se sfruttato bene – potrebbe diventare un’opzione interessante per l’attacco. Il jolly mancino Federico Dimarco è l’opposto di Alessandro Bastoni da terzo in difesa e di Ivan Perisic da quinto a centrocampo. E così via. Inzaghi non ha un’Inter da 90 e più minuti. Ne ha due, che non possono essere uguali. Allora perché inesistere su cambi scontati e staffette preannunciate? Che lavori su due squadre, diverse tra loro. Quella iniziale, che può reggere 60 e più minuti. E quella finale, che può reggere la mezz’ora conclusiva adattandosi ogni volta alla situazione richiesta. L’emergenza va prevista, non improvvisata. Servono due Inter ben distinte. Sperare che le riserve possano emulare le prestazioni dei titolari è tempo perso. Controproducente. Il problema più grande dell’Inter di Inzaghi sui 100 minuti. Anzi, delle due Inter di Inzaghi…