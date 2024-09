Inzaghi e il turnover, come gestire la prima giornata di Champions?

La prossima settimana richiederà una gestione particolare da parte di Inzaghi. L’esordio in Champions League col City a metà settimana preannuncia rotazioni. Ma poi cosa fare col Milan? E prima come gestire i nazionali?

REBUS GESTIONALE – Il mondo del calcio è ancora impegnato nella sosta delle nazionali, ma Inzaghi si trova ormai alle porte di un vero e proprio rebus. Vale a dire come gestire la prima settimana con l’impegno della Champions League. Chiariamoci, ormai il tecnico è abituato ad avere gare da preparare ogni tre giorni nella sua esperienza all’Inter. Ma la prossima settimana avrà una struttura particolare visto il livello degli impegni, E questo richiede una gestione specifica.

QUANDO SCHIERARE I TITOLARI? – Il nodo è appunto l’esordio in Champions League, che per l’Inter prevede il big match in trasferta col Manchester City. Questo porta Inzaghi a dover gestire una settimana con Monza-Inter, la trasferta inglese e poi Inter-Milan. Due big match a quattro giorni di distanza, con anche il viaggio di mezzo. Uno in fila all’altro. Impensabile presentare per due volte l’undici preferito, pur essendo a inizio stagione. Come affrontare quindi le rotazioni? Chi giocherà col City e chi col Milan? Quale pedina si può cambiare mantenedo il livello al massimo? Con un ulteriore livello di complessità dato dalle nazionali.

INCASTRI DA TROVARE – Inzaghi infatti in questa sosta ha visto rimanere ad Appiano più elementi rispetto alle abitudini. Giocatori che non avendo avuto impegni si candidano a un posto da titolare per Monza. Peccato però che tra questi ci siano dei titolarissimi del tecnico. Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, Barella. Giocatori quindi in predicato di giocare col City e forse anche col Milan. Impensabile però sottoporli al triplo sforzo. E torniamo al rebus iniziale: chi schierare col Monza? Quali dei giocatori che si sono allenati con Inzaghi è meglio tenere in panchina? Quali dei reduci dalle nazionali sarà più in forma? E anche ammesso torneranno in blocco i titolarissimi col City, poi col Milan chi gioca? Un gioco di incastri da ponderare al meglio