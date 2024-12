Inzaghi e il turnover, che gestione vedremo in Supercoppa?

Il turnover di Inzaghi arriva alla prova della Supercoppa. Il tecnico come deciderà di gestire le sue rotazioni con due big match potenziali in quattro giorni? Lo scorso anno ci fornisce un esempio.

GESTIONE MESSA ALLA PROVA – Negli ultimi anni le rotazioni sono diventate un tratto distintivo della gestione di Inzaghi. E specialmente in questa stagione sono al centro del dibattito, col tecnico che ha applicato un turnover scientifico, gara dopo gara, per avere sempre i suoi uomini al meglio. Una scelta caratteristica, specifica, ripetuta. Che però ora viene messa alla prova dalla Supercoppa Italiana.

CASO SPECIFICO – Il primo trofeo stagionale infatti richiede un approccio studiato ad hoc. Due partite, nell’ipotesi più rosea, entrambe di livello, da giocare in uno spazio di quattro giorni. Una situazione in cui diventa difficile pensare di gestire le forze. Un turnover nella prima partita infatti rischierebbe di compromettere l’approdo alla seconda. E in ogni caso la sfida con l’Atalanta ha il profilo del big match. Senza deroghe e quindi con la formazione titolare. Inzaghi è pronto ad affrontare due partite consecutive coi suoi titolarissimi? Verrebbe da dire di no per come sono andate le cose in stagione. Ma lo scorso anno come sono andate le cose in Supercoppa?

L’ESEMPIO DI UN ANNO FA

ESEMPIO DELLO SCORSO ANNO – Infatti l’Inter si è già trovata in questa situazione nella scorsa stagione. Con un’aggravante: la prima partita era il venerdì. Quindi con ancora meno tempo per recuperare tra le due sfide. Che scelte aveva fatto Inzaghi un anno fa? Ebbene, un anno fa il tecnico ha messo in soffitta il turnover. Lazio e Napoli hanno visto in campo la formazione titolare, sostanzialmente senza cambi. Sostanzialmente perché in realtà un cambio venne fatto. Ma obbligato, per un problema fisico di Bastoni. Esclusa una situazione forzata quindi Inzaghi ha abbandonato il turnover. Nessuna gestione. In campo i migliori. Per vincere senza calcoli. Andrà così anche quest’anno?