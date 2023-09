Inzaghi e il mancato turnover, un problema che risolve il calendario

Un tema ricorrente di queste prime giornate di campionato è il mancato turnover di Inzaghi. Il calendario dell’Inter però promette di cambiare questa gestione.

PROBLEMA ROTAZIONI – Un grande tema riguardo alla gestione tecnica di Inzaghi è la sua capacità di gestire le rotazioni. Un tema già sviluppato negli ultimi anni, ma tornato prepotentemente alla ribalta in queste prime giornate di campionato. In cui, per l’appunto, il tecnico non ha mai cambiato i suoi titolari. Riducendo le rotazioni solo alle sostituzioni a partita in corso. Sostanzialmente, le briciole. Una tendenza che però verrà cambiata da un fattore esterno. Vale a dire il calendario dell’Inter.

CAMBIO DI RITMO – Fino ad oggi, dal 19 agosto al 3 settembre, i nerazzurri hanno giocato tre partite, con Monza, Cagliari e Fiorentina. Tre partite in sedici giorni. Dal derby in poi però il ritmo cambierà. In modo netto. Prima della prossima sosta l’Inter giocherà sette partite, cinque in campionato (Milan, Empoli, Sassuolo, Salernitana e Bologna) e due di Champions League (Real Sociedad e Benfica). Una serie concentrata in ventidue giorni, dal 16 settembre al 7 ottobre. Un ritmo che richiede del turnover anche al più integralista degli allenatori. E porterà Inzaghi a cambiare.