Inzaghi e il dilemma difesa: al centro chi titolare, de Vrij o Acerbi?

Inzaghi ha un dubbio per la sua difesa. Anche nel 2023 la scelta tra de Vrij e Acerbi non è affatto scontata. L’olandese avrà recuperato abbastanza terreno?

DUBBIO IN MEZZO – Inzaghi in vista della ripresa del campionato ha un dilemma per la sua difesa. Se Bastoni e Skriniar tra i titolari non sono in discussione, il ruolo di centrale vede dei dubbi. Più che legittimi. Per il tecnico è ancora aperto il dilemma su chi schierare come titolare tra le sue due opzioni, de Vrij e Acerbi.

SEMPRE AFFIDABILE – Il ballottaggio in mezzo è aperto sostanzialmente da quando Acerbi è diventato ufficialmente disponibile. Inzaghi lo ha mandato in campo da titolare spesso e volentieri, alternandolo come centrale o sulla sinistra a seconda delle necessità. Con Bastoni disponibile però non c’è bisogno di ipotizzare un suo spostamento. L’ex Lazio ha fatto tutto il nuovo ritiro, si è sempre allenato e non ha saltato un’amichevole. Insomma ha dimostrato ancora una volta la sua affidabilità. Che lo candida ancora una volta come titolare per la ripresa della Serie A. Davanti a de Vrij, si potrebbe persino pensare.

OLANDESE IN RECUPERO? – L’olandese non ha vissuto una grande prima parte di stagione. Finendo anche in panchina per scelta tecnica. Il Mondiale non ha certo risollevato le sue quotazioni. E come coda dei suoi impegni con l’Olanda ha saltato la prima parte della preparazione invernale. Nell’amichevole con la Reggina de Vrij si è già visto in campo, a testimoniare una buona condizione e la voglia di Inzaghi di inserirlo al più presto. Ma non è affatto detto sia lui quello più pronto a giocare titolare nel 2023. Il ballottaggio è aperto.