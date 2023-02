Inzaghi e i big match, rapporto infinito: record di sfide in soli due anni

Inzaghi sulla panchina dell’Inter ha un rapporto infinito con le altre big storiche del calcio italiano. Gli incroci con Milan e Juventus in soli due anni sono da record.

DESTINO UNICO – Il destino di Inzaghi sulla panchina dell’Inter vede un dettaglio tanto curioso quanto particolare. Il cammino del tecnico infatti è segnato in modo unico dagli incroci con le altre big storiche del calcio italiano. Parliamo di Milan e Juventus. L’ex Lazio in sole due stagioni le ha incontrate un numero di volte ben superiore alla media. Anzi, proprio da record.

QUANTI INCROCI – Decisivi per questo assommarsi di sfide sono gli incroci nelle coppe. Cominciando dal Milan, Inzaghi ha dovuto affrontare i rossoneri nei quattro canonici appuntamenti su due stagioni di campionato. In più la semifinale di Coppa Italia del 2021-2022, due partite andata e ritorno, e la Supercoppa Italiana 2022. ll totale fa sette derby. E con la Juventus andiamo ancora oltre. Quattro incontri in campionato, finale di Coppa Italia 2022, Supercoppa Italiana 2021 e la doppia semifinale della Coppa Italia attuale, la 2022-2023. Coi bianconeri quindi arriviamo a ben otto incroci. Quindici scontri con MIlan e Juventus in soli due anni. Un totale unico in così poco tempo.