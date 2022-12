Inzaghi e gli esperimenti: da un’Inter a una sola punta alla coppia di peso

L’amichevole con la Reggina ha visto un cambio di filosofia di Inzaghi. Dopo aver testato il modulo a una punta il tecnico è passato all’attacco di peso.

INTER SPERIMENTALE – Inzaghi in questo periodo di preparazione sta facendo degli esperimenti. Anche se a ben vedere più che esperimenti è questione di adeguarsi agli uomini a disposizione, tra assenti per il Mondiale e infortunati. Per tutta la prima parte della pausa il tecnico ha lavorato sul modulo a una sola punta. Un 3-5-1-1 con Dzeko unico riferimento di cui si è molto parlato come novità e potenziale alternativa tattica. Anche troppo onestamente, considerato che parliamo del modulo usato da Inzaghi alla sua prima uscita assoluta sulla panchina nerazzurra. Ma appena le punte a disposizione sono aumentate, diventando addirittura due, ha subito iniziato un nuovo esperimento.

NUOVA COPPIA – Nell’amichevole con la Reggina Inzaghi ha puntato forte sulla coppia Dzeko-Lukaku. L’attacco più pesante possibile. Pur avendo solo loro a disposizione, visto che Lautaro Martinez è in vacanza post Mondiali e Correa è ancora infortunato. Per tutti i novanta minuti il tecnico ha lasciato in campo le sue due punte. Per lavorare sia sulla loro intesa che sulla condizione fisica. Minuti di gioco preziosi in vista della ripresa del campionato. E proprio questo è il nuovo esperimento. Dzeko e Lukaku infatti non hanno mai giocato insieme fino ad oggi. In poco più di una settimana siamo passati da un’Inter a una punta a una con due punte pesanti. Quasi l’opposto. Completando così le opzioni in vista del Napoli.

DOPPIA OPZIONE – La strategia di Inzaghi è chiara. Lui sa che da qui al quattro gennaio, data di Inter-Napoli, le sue opzioni resteranno queste. Correa una volta guarito andrà ancora recuperato fisicamente. Lautaro tornerà a disposizione dopo Natale, a pochi giorni dalla partita. E ha giocato il Mondiale con un problema fisico. Per il big match di campionato insomma le idee sono due: un’Inter con Dzeko e Lukaku e una con una sola punta, se servisse sostituire uno dei due.