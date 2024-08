Inzaghi e Correa, da Genoa-Inter un segnale per l’argentino?

Genoa-Inter può aver detto qualcosa su Correa. Inzaghi infatti nel suo ricorso al tridente avrebbe potuto schierare l’argentino da trequartista. Però non lo ha fatto.

SEGNALE DAL CAMPO – Nel corso dell’estate si è discusso molto della posizione di Joaquin Correa. E le ultime dichiarazioni di Inzaghi sulla necessità di avere cinque punte sembravano riaprire le porte dell’Inter all’argentino, anche se in un ruolo marginale. Poi però c’è stata la prima di campionato. E Genoa-Inter potrebbe aver dato un segnale su come stanno realmente le cose.

Correa, in Genoa-Inter Inzaghi lancia un messaggio chiaro!

TRIDENTE – L’evoluzione della gara infatti ha messo Inzaghi di fronte alla possibilità di cambiare modulo per riprendere in mano il risultato. Scelta che poi effettivamente il tecnico ha preso, mandando in campo Taremi insieme a Thuram e Lautaro Martinez. Un tridente decisamente atipico, con ruoli difficili da definire. Una scelta che a una seconda analisi ha di fatto escluso dalla gara proprio Correa. E che quindi va analizzata più a fondo.

NESSUNA OCCASIONE – Inzaghi ha chiaramente optato per mandare in campo le sue punte più forti, a prescindere dalla disposizione tattica. La scelta più logica invece sarebbe stata quella di mandare in campo proprio Correa. Cioè l’attaccante che più di tutti ha nelle sue corde la rifinitura, il venire incontro e la progressione palla al piede, per schierarlo come trequartista. Il tecnico però lo ha escluso. E la sua scelta alla prima di campionato può essere un segnale per gli ultimi giorni di mercato.