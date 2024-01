Inzaghi col dubbio amletico? Per Inter-Juventus duello (+1) sulla fascia

Simone Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta per Inter-Juventus. L’ultima sfida contro la Fiorentina potrebbe dare spazio a un dubbio amletico per la fascia destra.

AL COMPLETO – È alle porte Inter-Juventus, uno dei match più attesi della stagione, che per tanti potrebbe definitivamente indirizzare il campionato. Fortunatamente alla sfida di San Siro di domenica prossima la squadra di Simone Inzaghi sembra arrivarci nel migliore dei modi. E non solo per la privilegiata posizione in classifica riagguantata nell’ultimo turno di Serie A. Il gruppo nerazzurro è al completo, senza – per ora – alcun problema fisico o assenza legata a squalifiche. Anche perché Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella le hanno scontate, contemporaneamente, proprio nella scorsa partita giocata a casa della Fiorentina.

TITOLARI – La speranza è che Simone Inzaghi possa continuare a prepararsi per Inter-Juventus con la stessa abbondanza di gruppo. Perché è sempre meglio arrivare alla vigilia di una sfida, anche importante come la prossima, con qualche dubbio di formazione in più piuttosto che con difficoltà di scelta per motivi numerici. A dir la verità l’allenatore piacentino di punti interrogativi sugli uomini da schierare dal primo minuto, probabilmente, ne ha davvero pochi. Sapendo che, nella partite di un certo valore, si affida sempre al miglior undici possibile.

Inter-Juventus, sulla fascia destra è corsa a… 3

DUBBIO AMLETICO – Una delle poche incognite di Inzaghi potrebbe riferirsi alla fascia destra, dove è tornato a rivedersi Denzel Dumfries. L’olandese era stato dato da molti per scomparso, visto che nonostante il recupero dall’infortunio è rimasto fuori dalle rotazioni nerazzurre per tre partite. Contro la Fiorentina, però, Dumfries è tornato al servizio di Inzaghi, che lo ha buttato dentro nell’ultima mezz’ora in sostituzione di Matteo Darmian. Quest’ultimo lo ha sostituito a lungo e degnamento, dimostrando ai nerazzurri la solita affidabilità. Per Inter-Juventus, dunque, potrebbe scatenarsi il duello fra i due per la titolarità sulla fascia, portando Inzaghi a interrogarsi. Non va dimenticato, inoltre, che da quelle parti scalpita un altro giocatore: Tajon Trevor Buchanan. Il centrocampista canadese, acquistato nella sessione invernale di mercato proprio per quel ruolo, non ha ancora esordito in maglia nerazzurra.