Inzaghi dopo Mourinho e Italiano: Inter in missione Serie A Made in Italy

Inzaghi sarà il terzo allenatore di Serie A impegnato in una finale europea in questa stagione ed è l’unico con ancora chance di successo. Le sconfitte di Mourinho e Italiano non devono scoraggiare l’Inter, che in Champions League può provare a riportare in alto il Made in Italy

DELUSIONE NAZIONALE – Tre squadre italiane in altrettante finali europei sono un record. Anzi, lo erano. La sconfitta della Fiorentina di Vincenzo Italiano nella Finale di UEFA Europa Conference League bissa quella in Finale di Europa League della Roma di José Mourinho (vedi focus). Entrambe assolutamente immeritate, entrambe clamorosamente beffarde. Vedere prima gli spagnoli del Siviglia e poi gli inglesi del West Ham festeggiare ai danni del tricolore italiano fa male. La partita più attesa e importante deve ancora andare in scena. E potrebbe “ribaltare” il giudizio finale sul calcio italiano in Europa. Come anticipato, tocca all’Inter di Simone Inzaghi (vedi focus) tenere alto l’onore della Serie A Made in Italy in Europa. La partita più complicata delle tre. Quella sulla quale nessuno punterebbe. E considerando che le squadre italiane nelle finali internazionali post-Champions League 2010, eccetto la Conference League giallorossa di un anno fa, hanno ottenuto solo sconfitte (due l’Inter tra Supercoppa Europea ed Europa League, due la Juventus, una la Roma e una la Fiorentina, ndr), i motivi sono oggettivi. E pure molteplici.

Italia aggrappata all’Inter di Inzaghi

SPERANZA INTER(NAZIONALE) – Sull’impegno nerazzurro si aggiunge ulteriore pressione dopo le due delusioni, giallorossa e viola. Una missione che si preannuncia impossibile contro il Manchester City di Pep Guardiola (vedi focus). Inutile continuare a fare il gioco dell’allenatore spagnolo, che non vuole far passare l’idea di essere favorito per vincere la Finale di Champions League (vedi focus). L’Inter sa di dover fare la partita perfetta senza nemmeno avere la certezza di vincere. Un po’ come la Roma di Mourinho e la Fiorentina di Italiano. Ed è proprio quello il finale da scongiurare. La squadra nerazzurra è pronta a mettersi in viaggio, direzione Istanbul. La vigilia di Manchester City-Inter si preannuncia carica di tensione, non solo per la conferenza stampa di rito. Inzaghi deve ancora scegliere chi affiancherà Lautaro Martinez tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku (vedi focus). E non solo. La certezza a questo punto è una: l’Inter di Inzaghi è l’unica italiana a presentarsi alla sua finale europea vestendo i panni di netta sfavorita. C’è chi dice che «comunque vada sarà un successo» ma in realtà l’unico successo possibile prevede un’impresa nerazzurra in grado di invertire la tendenza della Serie A Made in Italy in Europa.