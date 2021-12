Inzaghi, dopo Inter-Cagliari scelta fatta sul rigorista: ecco le gerarchie

Inzaghi nel corso dell’intervista post partita di Inter-Cagliari (vedi dichiarazioni) su DAZN dopo l’errore di Lautaro Martinez dal dischetto, ha parlato della scelta dei rigoristi e le gerarchie dal dischetto.

GERARCHIA DAL DISCHETTO – Dopo l’ennesimo rigore sbagliato da Lautaro Martinez in Inter-Cagliari, Simone Inzaghi al termine della partita ha ribadito la fiducia nei confronti del centravanti argentino confermandolo rigorista della squadra e dettando anche le gerarchie dal dischetto: «Lautaro Martinez resta il nostro rigorista, poi c’è Calhanoglu e Perisic! I rigori li ho sbagliati anche io, chi non li tira non li sbaglierà mai». Quindi, in assenza di Lautaro Martinez, sarà Hakan Calhanoglu il rigorista dell’Inter. Subito dopo Ivan Perisic.