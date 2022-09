Inzaghi dimostri di non essere Brozovic dipendente: evitare quanto accaduto in passato

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic per qualche partita. Il croato ha accusato un problema muscolare nel match di Nations League contro l’Austria. Importante sarà per il tecnico piacentino non replicare quanto accaduto l’anno scorso, quando l’assenza del numero 77 si rivelò fatale per l’Inter, che senza il suo playmaker si scopri fragile.

IMPREVISTO – Marcelo Brozovic si ferma. Il croato, uscito anzitempo nella sfida contro l’Austria di Nations League, ha accusato un infortunio muscolare, che lo terrà fuori per un periodo tra le due e le tre settimane. Un imprevisto che non ci voleva per l’Inter, che farà a meno del suo regista per la doppia sfida in Champions League contro il Barcellona.

IL PASSATO INSEGNA – Simone Inzaghi dovrà pensare a come sostituire il croato. Si spera che il tecnico piacentino abbia imparato dal passato. Lo scorso anno, quando Brozovic saltò una serie di partite per infortunio, Inzaghi lo sostituì dapprima con Calhanoglu nel match interno contro il Sassuolo, con risultati negativissimi. Poi, nella trasferta di Torino contro i granata, in cabina di regia ci fu Vecino. Esperimento azzardato, che non portò i frutti sperati. Di nuovo con la Fiorentina il turco nel ruolo di volante. 3 partite, 1 punto realizzato. In quel momento l’Inter e gli interisti capirono l’importanza del classe ’92 nello schieramento nerazzurro.

IL FUTURO AIUTA – Kristjan Asllani, che già avrebbe sostituito Brozovic contro la Roma (il croato era diffidato, ndr), sarà costretto probabilmente a prendere il posto del croato per un buon periodo di partite. E Inzaghi, anche se non dovesse andare bene fin da subito, dovrà insistere con l’albanese, vero e unico alter-ego di Brozovic in rosa.