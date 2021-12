Inzaghi, difesa trasformata: numeri a confronto nelle prime diciotto

Dopo un inizio di campionato costellato da numerosi gol subìti, nelle ultime gare Simone Inzaghi ha trovato – come fu per Antonio Conte la scorsa stagione – la giusta quadratura. I numeri delle diciotto giornate di campionato disputate fin qui lo dimostrano.

DIFESA TRASFORMATA – Tra i meriti di Simone Inzaghi dopo questa prima parte del campionato di Serie A, c’è sicuramente la solidità difensiva dell’Inter. Un elemento che lo scorso anno si rivelò fondamentale per arrivare alla conquista dello scudetto e che nelle prime uscite stagionali sembrava essersi perso. Nelle prime nove del 2021-2022, i nerazzurri hanno subìto dodici gol, arrivando a prenderne ben tre dalla Lazio di Maurizio Sarri nell’unica sconfitta arrivata fin qui. Facendo un passo indietro, però, anche Antonio Conte la scorsa stagione iniziò con una serie di gol subìti, per poi registrare la fase difensiva. Quello che anche Simone Inzaghi è riuscito a fare.

Inter, diminuiscono i gol presi. Inzaghi trasforma la difesa

UN TERZO – Prendendo in esame le ultime nove giornate, i gol subìti dall’Inter di Simone Inzaghi sono più che dimezzati: un terzo, nello specifico. Su quindici gol presi dai nerazzurri, dodici sono arrivati nelle prime nove e solo tre nelle ultime nove, con addirittura cinque vittorie di fila mantenendo la porta inviolata (è soltanto la terza volta che succede nella storia dell’Inter). Contro il Torino mercoledì servirà ancora mostrare la solidità difensiva, che sembra addirittura non cambiare nonostante la rotazione degli uomini (D’Ambrosio contro la Salernitana, Ranocchia per sostituire de Vrij, Bastoni spostato al centro, Dimarco sulla sinistra…). Un dato ulteriore per certificare la bontà del lavoro di Inzaghi. Sempre che ancora ce ne fosse bisogno.

