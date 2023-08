Inzaghi dice(va) 6-10-4 ma l’Inter senza Pavard per ora dice 5-9-3 più 2

Inzaghi ha in testa da mesi la sua Inter ma a calciomercato ormai quasi concluso, salvo clamorose sorprese, il disegno iniziale non sarà rispecchiato al 100%. L’innesto di Pavard – almeno – eviterebbe di ritrovarsi con tre reparti su tre incompleti rispetto ai piani inzaghiani

VENTI PER INZAGHI – La costruzione di una rosa segue indicazioni, nomi e ruoli precisi. Vale per tutti e vale anche per l’Inter, in teoria. Le indicazioni date da Simone Inzaghi a inizio stagione sono precise: 20 calciatori di movimento più 3 portieri e altrettanti giovani della Primavera aggregati all’occorrenza in Prima Squadra. Tralasciando i nomi, la suddivisione dei 20 è altrettanto precisa a livello di ruoli: 6 difensori, 10 centrocampisti e 4 attaccanti. Per la precisione, 6 centrali difensivi, 6 mediani con 4 esterni a tutta fascia e 4 punte. Si può essere ancora più precisi, ad esempio specificando il numero di braccetti in difesa, di mezzali a centrocampo e di centravanti in attacco, ma non serve come dettaglio. Del resto, il 3-5-2 di Inzaghi con i doppi ruoli non può essere costruito diversamente. Ciò che fa la differenza sono le caratteristiche dei profili in rosa. E nell’Inter di Inzaghi al momento la coperta è corta in tutti i reparti. Non solo per via dell’assenza del «fortissimo braccetto destro titolare» invocato da Inzaghi e corrispondente al nome di Benjamin Pavard (Bayern Monaco). Il focus ora va spostato su centrocampo e attacco… Non è un dettaglio da poco: perché, se Inzaghi dice(va) 6-10-4 e l’Inter si presenta con uno schema 5-9-3 come base su cui lavorare, evidentemente qualcosa è andato storto. E adesso si cerca solo di limitare i danni oppure posticiparli alla prossima sessione di calciomercato utile…

La nuova Inter di Inzaghi (ancora?) imperfetta

TRE LACUNE EVIDENTI – L’assenza del sesto difensore è un problema che l’Inter spera di risolvere in tempo proprio con Pavard. E se lo augura anche lo stesso Inzaghi, che non vuole pensare a una stagione con 5 difensori né sentire parlare di altri piani B in alternativa a Matteo Darmian tra il 31 agosto e il 1° settembre. Le lacune tra centrocampo e attacco, invece, non sembrano risolvibili. La conferma del “non più esubero” Stefano Sensi a centrocampo, dopo il fallimento dell’operazione Lazar Samardzic con l’Udinese, toglie un profilo utile a Inzaghi. Sensi non è un doppione di nessuno. Vederlo forzatamente come backup di Henrikh Mkhitaryan non risolve il problema. Ed è come se l’Inter iniziasse la stagione con 5 mediani per tre maglie più un jolly, preziosissimo – non solo dalla panchina – se in salute. Situazione analoga in attacco, dove il ritorno di Alexis Sanchez a parametro zero aiuta ma non completa. A disposizione di Inzaghi 3 punte più un jolly offensivo, che non è l’alter ego di Lautaro Martinez ma può tornare utile in alcune circostanze. Perché il Sanchez-bis può avere senso in questa Inter. Insomma, la situazione è buona ma non perfetta: lo schema di Inzaghi basato sul 6-10-4 per la sua Inter va ancora integrato (con Pavard?) e può essere ottimizzato. In genere il mercato di riparazione a gennaio serve solo a colmare nuove lacune emerse e non quelle già presenti in rosa dall’estate, però…