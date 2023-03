Inzaghi di nuovo lasciato solo: società assente post Juventus

Dopo la sconfitta con la Juventus Inzaghi è tornato solo. La dirigenza non ha mosso un dito in favore dell’allenatore, anche se pochi giorni fa erano tutti in prima fila per rivendicare il successo negli ottavi di Champions League.

DI NUOVO IN DISCUSSIONE – La sconfitta con la Juventus ha rispedito Inzaghi sulla graticola. L’incapacità di trovare una continuità di risultati in campionato pesa sempre di più sulla valutazione del tecnico. Che è e resta in discussione. C’è un fatto che lo evidenzia in modo chiaro: Inzaghi da domenica è tornato solo.

SOSTEGNO A FASI ALTERNE – Per capire cosa si intende bisogna tornare a Porto-inter. Guadagnata la qualificazione ai quarti, Inzaghi ha parlato in modo nettamente più duro del solito. Sottolineando le sue difficoltà e i suoi meriti. Uno sfogo in piena regola, da allenatore che ha sentito e letto troppe critiche rivolte continuamente e solo a lui. Sicuramente condivise anche all’interno. Pure a pochi giorni dalla sfida decisiva coi lusitani, nessuna mano tesa. Mai una voce in suo favore, mai una protezione. Tanta pressione, tanti silenzi e tante accuse, da troppe parti. Nel post partita però oltre a Inzaghi hanno parlato tutti. Marotta, Ausilio, Zhang. La dirigenza al completo. Tutti a rivendicare il risultato. Tutti a metterci la faccia. Tutti a prendersi del merito, in qualche modo. Per questo il silenzio attuale fa ancora più rumore.

SILENZIO ASSORDANTE – L’Inter con la Juventus ha perso, ed è un problema. Infatti non ha parlato nessuno dei dirigenti. Non c’erano meriti da prendersi. Ma la gara, per dirne una, è stata pesantemente influenzata da un errore arbitrale. Decisivo alla luce dello 0-1 finale. Poi l’Inter ha giocato male e doveva fare di più. Ma qualcuno di questa cosa poteva parlare. Per proteggere il tecnico, ma anche l’Inter nel suo complesso. Invece da domenica ci ha messo la faccia solo Inzaghi, nel post partita. Il silenzio attorno a lui è tornato. Inzaghi è di nuovo solo. E legge di nuovo gli attacchi che gli attribuiscono ogni colpa.