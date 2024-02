Inzaghi, aria di ‘derby’: Roma-Inter con una motivazione extra

Roma-Inter per Simone Inzaghi è una sfida che ha quasi aria di derby, visto il suo trascorso alla Lazio da giocatore prima e allenatore poi. Con una motivazione extra: fare un favore alla sua ex squadra nella lotta per il quarto posto.

ARIA DI DERBY – Roma-Inter è una gara che ha un sapore di derby per Simone Inzaghi, a lungo alla Lazio sia da giocatore che da allenatore. Oltre, chiaramente, a dover pensare a continuare nel percorso per il ventesimo titolo della storia nerazzurra, per il tecnico è anche un’occasione per fare un importante favore alla sua ex squadra. Una vittoria domani sulla Roma, infatti, non solo aumenterebbe il (momentaneo) divario dell’Inter con la Juventus, ma aiuterebbe anche la Lazio nella lotta al quarto posto: al momento la distanza tra giallorossi e biancocelesti è di 4 punti (sebbene questi ultimi abbiano una partita in meno). Insomma, non la priorità per Simone Inzaghi, ma di certo una motivazione extra – semmai ce ne fosse bisogno – per Roma-Inter.