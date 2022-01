Inzaghi debutta in Coppa Italia con la rosa ridotta: Inter, turnover possibile?

Inzaghi deve ragionare sul prossimo impegno come se fosse una finale. Dentro o fuori. Il debutto stagionale della sua Inter in Coppa Italia può essere l’occasione per schierare le seconde linee ma non è detto che ciò avvenga in tutti i ruoli. Il tecnico nerazzurro ha un’alternativa per ogni titolare, non di più

ROSA RIDOTTA – La cessione di Martin Satriano (vedi comunicato ufficiale) toglie un altro “esubero” alla rosa di Simone Inzaghi, che al momento può vantare quattro attaccanti per due posti. In Coppa Italia contro l’Empoli è prevista l’ennesimo avvicendamento tra le coppie offensive. Escludendo i portieri, al momento sono 21 i calciatori di movimento a disposizione di Inzaghi. Praticamente due per ogni ruolo con un’eccezione: il prossimo partente a centrocampo? Che sia Stefano Sensi (in prestito alla Sampdoria) e/o Matias Vecino (in scadenza di contratto) lo scopriremo nei prossimi giorni. A circa 48 ore da Inter-Empoli viene da chiedersi se Inzaghi potrà fare turnover massiccio, schierando completamente l’Inter B oppure no. Più facile che non sia così… Infatti, l’impressione è che Inzaghi non può rinunciare almeno a un titolarissimo per reparto. Altrimenti la formazione negli Ottavi di Finale di Coppa Italia risulterebbe poco “abituata” a giocare insieme.

L’Inter B di Inzaghi rischia di essere la versione C

ROTAZIONI MINIME – In caso di turnover, l’Inter scenderebbe in campo con Andrei Radu in porta. E sarebbe il suo debutto stagionale tra i pali. Oltre che la prima panchina per il capitano Samir Handanovic, finora unico mai assente nemmeno per un secondo. Ci sarebbe Andrea Ranocchia, con tanto di fascia di capitano sul braccio sinistra, a guidare la difesa a tre. E perfino Aleksandar Kolarov a sinistra, più da terzo di difesa che da quinto di centrocampo. A centrocampo può essere l’occasione giusta proprio per i già citati Sensi e Vecino, sebbene non sia il caso di rischiare a trattative in corso. L’esempio di Satriano è lampante. Sarebbe stato utile portarlo quantomeno in panchina in Inter-Empoli, essendo una partita secca in cui servirà segnare almeno un gol in più degli ospiti. E un attaccante in più non può che far comodo. Ma la cessione è stata annunciata oggi, perché tanto a Inzaghi bastano i quattro attaccanti a disposizione. La rosa è sempre più ridotta ed entro fine mese può perdere altre riserve poco utilizzate finora. Il triplo impegno stagionale è qualcosa che l’Inter di Inzaghi ha messo in conto?