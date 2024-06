Inzaghi CT Italia: perché il blocco Inter ha senso solo in questa direzione

Inzaghi e l’Inter non saranno certo soddisfatti delle prime due uscite dell’Italia di Spalletti a EURO 2024, tatticamente parlando. Al di là delle singole prestazioni, positive soprattutto contro l’Albania, non convincono la filosofia e il progetto che guidano la spedizione azzurra

GELSENKIRCHEN – “Prendi l’Inter campione d’Italia, portala in Germania e vedi che succede”. Se è questa la strategia della Nazionale Italia per UEFA EURO 2024, qualcosa non va. E quel qualcosa è da ricercare nei dettagli. La sconfitta di misura contro la Spagna non preclude il passaggio del turno ma lo complica un po’. All’Italia del CT Luciano Spalletti serve un pareggio contro la Croazia, perché la sola vittoria iniziale contro l’Albania non può bastare. Ed è probabile che Spalletti debba cambiare qualcosa… ma cosa? L’esempio di Simone Inzaghi potrebbe aiutare. Il blocco Inter in maglia azzurra ha davvero senso solo se Spalletti deciderà di lasciare la costruzione dell’Italia a Inzaghi. Teoricamente parlando, ovvio. Vediamo perché e in che modo.

Italia costruita sulla base Inter di Inzaghi

BLOCCO INTER – Il 4-2-3-1 spallettiano, asimmetrico e dinamico come non mai, può essere messo momentaneamente da parte in casa Italia. Se si parla di “blocco Inter”, è importante riportare a galla il 3-5-2 inzaghiano mettendo ogni pedina al proprio posto. In difesa Alessandro Bastoni braccetto sinistro a tre anziché centrale destro a quattro. A centrocampo Federico Dimarco quinto mancino a tutta fascia, dato che da terzino sinistro ha qualche responsabilità difensiva in più (non garantita se Bastoni gioca sul lato opposto). Al suo fianco, da mezzala sinistra, può agire Nicolò Barella nel caso in cui Spalletti decida di insistere su Davide Frattesi, che a quel punto giocherebbe titolare da mezzala destra (ruolo principale di Barella). Ma soprattutto, Matteo Darmian titolare a destra. Che sia da braccetto in difesa o da quinto a centrocampo, poco importa. Questa Italia non può fare a meno dell’esperto Darmian, che fa le veci di Francesco Acerbi nel ruolo di leader carismatico del giovane gruppo azzurro. E poi l’Italia in Germania ha diversi profili da 3-5-2: se Inzaghi fosse il CT della Nazionale Italiana, non ci sarebbero dubbi sul sistema di gioco. E nemmeno sul ruolo dei campioni d’Italia dell’Inter…