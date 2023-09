Inzaghi contro Pioli, l’ennesimo capitolo di una storia infinita!

Simone Inzaghi e Stefano Pioli si scontreranno ancora una volta questo sabato. La storia dei due allenatori sta diventando lunga, Inter e Milan nel destino.

PASSATO – Il 2023 è stato l’anno di Simone Inzaghi nei derby e negli scontri con Stefano Pioli. 4 partite giocate, 4 vittorie, 7 gol fatti e nessuno subito per l’Inter contro il Milan. Il tecnico piacentino potrebbe scrivere la storia della stracittadina vincendo il quinto match, cosa mai successa per entrambe le squadre. La superiorità dello scorso anno è stata netta, ma non bisogna dimenticare lo Scudetto perso in favore di Pioli. Il Milan ha festeggiato il suo ultimo campionato con appena 2 punti di vantaggio sui cugini frenati dal Bologna in trasferta per l’errore del secondo portiere Ionut Radu.

Inzaghi, un ultimo sforzo

STAGIONE – La stagione corrente è iniziata al meglio sia per Inzaghi che per Pioli. Il primo ha ritrovato le certezze del percorso fatto in Champions League l’anno scorso. Consapevolezza, forza mentale e fisica, dominio nel gioco continuo e mai interrotto dalle tre avversarie affrontate. Il secondo invece ha portato novità, ha sfruttato i giocatori appena arrivati in estate e li ha messi in condizione di esprimersi per le loro qualità. Inter e Milan sono a 9 punti in classifica, il derby di sabato non è sicuramente determinante e decisivo ma potrebbe essere un modo per dare un segnale al campionato. Con un’altra vittoria Inzaghi darebbe ulteriore prova della sua superiorità rispetto al collega rossonero. Nella carriera il piacentino ha incontrato Pioli 20 volte, vincendo 11 partite e perdendone solo 5. Il trend deve continuare anche nel weekend.